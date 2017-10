Síndrome provoca alucinações visuais em pessoas com perda de visão

Shares

A Síndrome de Charles Bonnet carateriza-se pela presença de alucinações visuais simples (linhas, flashes de luz) ou complexas (pessoas, animais) em pessoas com défice visual grave ou cegas. Estima-se que afete entre 10 a 40 por cento dos adultos que passam por perdas significativas de visão.

A valorização dos sintomas junto do médico é essencial para a redução do transtorno emocional causado por esta doença.

Na maior parte das vezes, os doentes relatam alucinações silenciosas e coloridas que envolvem rostos, desenhos e objetos. As pessoas que o doente vê, em geral, são mudas ou não emitem som.

Estas alucinações podem durar minutos ou até horas.

O doente geralmente tem consciência que as alucinações não são reais. A causa da doença está relacionada com a ausência de informação visual que chega ao cérebro, o que o leva a criar as suas próprias imagens.

Esta síndrome não pode ser diagnosticada com recurso a exames. A sua deteção depende do reconhecimento dos sintomas junto do médico. O tratamento deve contemplar medicação e acompanhamento psicológico.

A síndrome de Charles Bonnet é um dos temas em discussão no 8º Encontro Internacional Psicogeriátrico que vai decorrer de 2 a 4 de novembro, no Hotel Dom Pedro Golf, em Vilamoura.

A Associação Cérebro & Mente tem como principal objetivo promover a saúde mental na população.

Pedro Esteves

Psiquiatra, membro secretário da assembleia geral da Associação Cérebro & Mente