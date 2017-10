Sociedade Portuguesa do AVC lança Guia das Unidades de AVC

Shares

A Sociedade Portuguesa do AVC acaba de lançar o Guia das Unidades de AVC 2017, um projeto editorial dirigido a profissionais de saúde, no âmbito da 8.ª Reunião Nacional das Unidades de AVC, que decorre esta tarde, a partir das 14H. Todas as Unidades de AVC (UAVC) do território continental e arquipélagos foram incluídas na brochura, num total de 27 UAVCs.

Uma edição semelhante tinha sido publicada no ano de 2011, e a SPAVC lança este ano uma edição atualizada, tentando dar conta do panorama atual das Unidades de AVC a nível nacional. Este documento será distribuído aos participantes da 8.ª Reunião Nacional das Unidades de AVC, que irá decorrer hoje, entre as 14h e as 19h, no Hotel Olissippo Oriente, em Lisboa.

“O conceito de UAVC significa que os cuidados prestados aos doentes com AVC acontecem numa área física bem definida com o apoio de um grupo profissional multidisciplinar”, lê-se na nota introdutória desta publicação. Assim, foi feita uma compilação elementos informativos sobre cada uma das estruturas de cuidados aos doentes com AVC, principal causa de mortalidade e incapacidade em Portugal.

Esta edição “conta a história de cada UAVC, passando em revista as principais dificuldades sentidas no percurso de criação e crescimento destas estruturas, frisando as mais-valias que acrescentam a nível local e nacional, nas suas especificidades e objetivos comuns”, referem os autores da revista. “Esta edição visa também sinalizar alguns dos desafios e necessidades atuais, em tom de reflexão para o futuro, pretendendo-se caminhar no sentido do crescimento, uniformização, parceria e diálogo”, finaliza o documento.

Tentando fazer este trabalho de análise e reflexão, a 8.ª Reunião Nacional das UAVC inclui várias mesas de debate com temas desafiantes como: “AVC agudo: melhorar a circulação”, “Seleção de doentes para trombectomia para além das 6 horas ou sem hora de instalação conhecida”, e “Critérios de qualidade das UAVC”. As sessões contarão com palestras apresentadas por especialistas de referência na área, com um convidado estrangeiro, o Dr. Juan Arenillas, neurologista do Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Espanha. Estará também presente no evento o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Luís Meira.

O Guia das Unidades de AVC contou com o apoio à produção da Daiichi Sankyo e da Boehringer Ingelheim.