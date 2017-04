Realiza-se na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, pelas 14h30, a Sessão de Abertura do Mês da Prevenção dos Maus Tratos (abril de 2017), nos Paços do Concelho, na Sala da Assembleia Municipal.

O evento é organizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. A abertura será feita pela Vereadora Madalena Nunes.