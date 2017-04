Curadora internacional Carolina Grau visita ateliers de Artistas Açorianos

A Direção Regional da Cultura, através do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, promove, nos próximos dias 5 e 6 de abril, a visita de Carolina Grau, curadora internacional, a ateliers de artistas açorianos.

A curadora convidada pelo Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas para desenvolver o projeto conceptual associado às Residências Artísticas “Terra Incógnita” e “SALUTEM: à tua saúde” vai estar em São Miguel para acompanhar o trabalho dos cinco artistas em residência.

Aproveitando a vinda de Carolina Grau à ilha de São Miguel, e tendo em vista o apoio à internacionalização da arte contemporânea açoriana, a referida curadora internacional estará em contacto com alguns artistas açorianos para que possa conhecer o trabalho desenvolvido e, dessa forma, inteirar-se da produção artística realizada neste território. Neste sentido foram agendadas para dia 5 de abril visitas aos ateliers de Nina Medeiros, de Maria José Cavaco e de Catarina Branco e, no dia 6 de abril, ao atelier do artista Ricardo Lalanda.

Carolina Grau é formada em História de Arte, pela Universidade de Barcelona, e com mestrado em Gestão de Museus e Galerias, pela Bussiness School of City University, Londres. Foi curadora de várias exposições em Lisboa, Londres, São Paulo, Vigo, San Sebastián, La Coruna, Madrid e Paris. Além de vários textos publicados, foi ainda cofundadora e cocuradora da I Bienal of Jafre (2003) e da VII Bienal of Jafre (2015).

Outro projeto que conta com a curadoria de Carolina Grau é a exposição “Tempo Líquido – Um diálogo de vídeos das coleções Maria & Armando Cabral Collection e Cal Cego. Colección de Arte Contemporáneo, Barcelona”, que inaugura a 29 de abril e ficará patente até ao dia 30 de julho, no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas.