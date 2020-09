Município de Machico promove ação pontual de vacinação

A campanha anual de vacinação de profilaxia da raiva e outras zoonoses em canídeos do Município de Machico esteve suspensa devido à pandemia do covid-19. Tendo sido autorizada, pelas entidades competentes, a realização de uma ação pontual de vacinação e identificação eletrónica, no âmbito da Campanha de Vacinação Antirrábica, Identificação e controlo de outras zoonoses (CVAR/IE Oficial), a autarquia retoma agora esta medida de apoio à política de bem-estar animal.

Esta ação pontual de vacinação e identificação eletrónica, decorre hoje, dia 5 de setembro, nas instalações do Quartel dos bombeiros de Machico, entre as 10.00-12.00 e das 14.00- 16.00 horas, com algumas medidas de salvaguarda adicionais, tendo em vista assegurar o cumprimento pelas orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e da Ordem dos Médicos Veterinários (OMV).

Refira-se que, ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal de Machico tem tido uma preocupação acrescida com a problemática dos animais, em particular pelos que são abandonados na vida pública, estando a desenvolver várias iniciativas de apoio à Causa Animal no concelho.