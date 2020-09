“Crédito congelado” leva Animad a não poder aceitar pedidos de ajudas para os animais

Obrigado a todos pelo apoio que nos têm dado, acreditamos ainda que vão perceber que no fundo somos somente a voz de muitos, daqueles que viram as costas ao problema.

Neste momento os nossos custos são elevados, custos esses assumidos de anuais proveniente de todas as partes da ilha da Madeira. O custo associado a mais de 200 animais supera os milhares mensais, alimentos, cuidados médicos, limpeza, água, luz, etc.

«Visto não termos tido o prometido pelas várias entidades governamentais onde havia a promessa de ajuda financeira para conseguir saldar algum do valor de 2019, nosso crédito no Hospital Veterinário está fechado. Como publicado anteriormente foi calculada ajuda referente a 2020, tendo todas as entidades fechados os olhos às ajudas previstas e legisladas para o efeito referente a 2019.

