Antiga glória do Nacional recebe presente especial

O CD Nacional, em parceria com a Associação Portuguesa de Deficientes (APD), homenagearam e surpreenderam uma antiga glória do clube, Eduardo, mais conhecido por Bolacha, que comemorou ontem o seu 77 aniversário.

Eduardo, a residir no Lar da Ajuda (unidade 2) desde fevereiro do presente ano, recebeu a visita do atleta Salvador Agra e do Vice Presidente Gris Teixeira esta tarde para cantarem os parabéns a este ídolo nacionalista, que marcou a história do nosso clube.

Em parceria com a APD, e pela mão do seu presidente filipe Rebelo, foi também entregue uma nova cadeira de rodas ao “Bolacha” para melhorar a sua condição.

Na presença dos seus filhos, Rita e Eduardo Luis, e também da sua neta Andreia, “tornamos o seu dia mais especial”.