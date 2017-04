Novas poeiras vindas de África suscitam atenção para as alergias

A chegada de um novo aumento da concentração de poeiras africanas está prevista a partir de sábado, acompanhadas por nuvens altas e alguma precipitação.

As estimativas apontam que a situação se prolongue, pelo menos, 3 ou 4 dias e afete, em especial, as regiões a sul do Tejo.

As entidades alertam que os grupos mais sensíveis como idosos, crianças e pessoas com problemas de saúde, deverão ter em atenção o aumento da concentração destas partículas atmosféricas.

Alem disto, os valores de temperatura relativamente altos e a presença de uma forte corrente de leste sobre o território vai aumentar a carga de pólenes e a concentração de alguns poluentes com origem terrestre.