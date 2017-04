Receitas turísticas cresceram em fevereiro

Segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal, as receitas turísticas de fevereiro de 2017 ascendem aos 677,5 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 13% face ao período homólogo. Nos primeiros dois meses de 2017 a receita acumulada é de 1.362,2 milhões de euros, 15,2% acima do valor registado em igual período de 2016.

Em comparação com fevereiro de 2016, os maiores crescimentos verificaram-se nos mercados brasileiro (+38,8%), italiano (+22,1%), americano e irlandês (+20,3%) e francês (+14,9%).

Em termos absolutos, o mercado do Reino Unido foi o que mais pesou para as receitas no turismo em fevereiro, com 114,9 milhões. Seguiram-se Espanha (111,3 milhões de euros), França (102,5 milhões de euros) e a Alemanha (75,5 milhões de euros).

Considerando o acumulado dos primeiros dois meses do ano, o top 4 dos mercados mais importantes em termos de receitas turísticas são: Reino Unido (215,2 milhões de euros e um crescimento de 11% face ao período homólogo), França (212,3 milhões de euros e crescimento de 14%), Espanha (202 milhões de euros e uma subida de 10%) e Alemanha (146 milhões de euros e um aumento de quase 13%).