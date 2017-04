Nova nota de 50 euros: PSP realiza mais de 1 200 ações de sensibilização no espaço de um mês

Entre 6 de março e 6 de abril, a Polícia de Segurança Pública desenvolveu mais de 1 200 ações de sensibilização sobre a nova nota de 50 euros que entrou em circulação no dia 04 de abril.

As ações inseriram-se na Operação “Nova nota de 50€ – A nova face do Euro” e foram dirigidas a comerciantes, idosos e alunos do 3.º ciclo e ensino secundário com o objetivo de dar a conhecer as principais alterações e alertar para o facto de ninguém estar autorizado a fazer troca de notas porta a porta.

No espaço de um mês mais de 26 000 pessoas assistiram às ações de sensibilização realizadas. Foram ainda efetuados mais de 7 900 contactos individuais, a maioria dos quais a comerciantes.

Na RAM efectuaram-se 75 acções de sensibilização abrangendo um total de 2546 pessoas.

Alerta-se uma vez mais que as notas antigas continuam a ser válidas e que ninguém está mandatado para recolher notas em nome do Banco de Portugal ou de qualquer instituição bancária. Os cidadãos podem continuar a utilizar a nota da primeira série, sem limitações, e quem pretender trocar as notas antigas, deve dirigir-se a um balcão bancário ou a uma tesouraria do Banco de Portugal.