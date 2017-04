Estreia “Vidas Privadas” de Noël Coward

Estreia a 20 abril, pelas 21 horas, no Cine Teatro Santo António, a peça “Vidas Privadas”, de Noël Coward.

Vidas Privadas zomba e ri das convenções sociais, disseca a relação amorosa expondo as personagens ao ridículo extremo que a entrega apaixonada nos pode levar. Esta obra é uma comédia sofisticada, espirituosa, de maneiras delirantemente ruins, que gira em torno de relações afetivas, que vão do amor ao ódio e do ódio para o amor em frações de segundos.

Vidas Privadas mostra quatro amantes à beira de um colapso nervoso, colocando o espetador muito atento às divertidas e inusitadas situações retratadas em cena.

