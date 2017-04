Museu da Imprensa aberto no fim de semana de Páscoa

Como já é habitual, o Museu Nacional da Imprensa terá as suas portas abertas no fim de semana de Páscoa, de sexta-feira (14) a segunda-feira de pascoela (17).

O público em geral poderá visitar as várias exposições patentes e imprimir nos prelos-relíquia textos e gravuras, das 14h30 às 18h30.

A exposição temporária “Guterres na Imprensa Mundial” ainda se encontra disponível para ser visitada, a par das mostras permanentes do MNI, das quais faz parte a maior coleção de miniaturas tipográficas do mundo. Outra exposição permanente intitula-se “PortoCartoon – O riso do mundo”, que contempla o eixo mais internacional da instituição portuense.

Refira-se que, neste momento, o MNI tem exposições temporárias sobre Cristiano Ronaldo patentes no Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo e em Cantanhede.

Além de apostar na descentralização cultural, o Museu Nacional da Imprensa distingue-se por ser o único da Europa aberto 365 dias por ano.