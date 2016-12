As receitas turísticas em Portugal cresceram 16,8%, atingindo os 1,3 mil milhões de euros em outubro, de acordo com o Banco de Portugal. Em dez meses, as receitas turísticas ultrapassaram em cerca de mil milhões de euros o resultado obtido no mesmo período de 2015.

Entre janeiro e outubro de 2016, as receitas turísticas em Portugal chegaram aos 11 mil milhões de euros, representando um crescimento de 10,3%, face ao período homólogo.

Os dados hoje divulgados confirmam ainda que os turistas estrangeiros estão a gastar cada vez mais em Portugal. Nos dez primeiros meses de 2016 os turistas deixaram diariamente em Portugal 36 milhões de euros, o que representa mais quatro milhões de euros dos gastos diários de igual período do ano passado.

Os dados divulgados pelo Banco de Portugal mostram também o alargamento da atividade turística a todo o ano, tendo outubro, tradicionalmente um mês de menor atividade, sido o quarto melhor mês de 2016.