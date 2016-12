Receitas turísticas aumentaram mil milhões de euros

As receitas turísticas em Portugal aumentaram 10,3% até Outubro, para os 11 mil milhões de euros, de acordo com dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal. Em dez meses, as receitas turísticas já ultrapassaram em cerca de mil milhões de euros o resultado obtido no mesmo período de 2015. Só em Outubro cresceram 16,8%, atingindo os 1,3 mil milhões de euros.

Os dados hoje divulgados confirmam ainda que os turistas estrangeiros estão a gastar cada vez mais em Portugal. Nos dez primeiros meses de 2016, os turistas deixaram diariamente em Portugal 36 milhões de euros, o que representa mais quatro milhões de euros dos gastos diários de igual período do ano passado.

Os dados divulgados pelo Banco de Portugal mostram ainda o alargamento da actividade turística ao longo de todo o ano, com Outubro, tradicionalmente um mês de menor actividade, a ser o quarto melhor mês de 2016.

Os crescimentos da atividade turística sentem-se em todo o país, com destaque para os Açores (30%), Madeira (20%), Alentejo (17%), Norte e Centro (13%).