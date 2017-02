O fundo Lone Star é o candidato escolhido pelo Banco de Portugal (BdP) para entrar na fase final de negociações para a venda do Novo Banco.

“O Banco de Portugal decidiu seleccionar o potencial investidor Lone Star para uma fase definitiva de negociações, em condições de exclusividade, com vista à finalização dos termos em que poderá realizar-se a venda da participação do Fundo de Resolução no Novo Banco”, pode ler-se no comunicado divulgado esta manhã pelo BdP através do seu site oficial.

A primeira fase de negociações foi iniciada em Janeiro, altura em que o Banco de Portugal anunciou que o Lone Star estava na frente da corrida. Segundo o Jornal de Negócios, a proposta consiste numa oferta de 750 milhões pelo Novo Banco e admite uma injecção de mais 750 milhões.

O Lone Star é um fundo ‘private equity’, que investe capital em empresas nas quais considera que existe espaço para valorização, e em Portugal tem aplicações em Vilamoura, para apostar no golfe e na marina, e vários centros comerciais da marca Dolce Vita, alguns dos quais alienados, entretanto, ao Deutsche Bank.