Portugal e Cabo Verde assinam novo programa de cooperação

O Primeiro-Ministro, António Costa, e o seu homólogo de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva reúnem-se hoje na IV Cimeira Luso-Caboverdiana, na Cidade da Praia.

Na cimeira bilateral será rubricado o Programa Estratégico de Cooperação 2017-2021 que prevê o apoio português a projetos no valor de 120 milhões de euros, verba que mais que duplica o valor de 56 milhões do Programa anterior (2012-2016).

Respondendo às solicitações do Governo de Cabo Verde, a intervenção da cooperação portuguesa deverá incidir nas questões-chave da consolidação e melhoria do sistema educativo, e do reforço e melhoria do acesso à saúde.

O reforço da boa governação e da segurança, a língua e a cultura, a ciência e a inovação, segurança, a energia, o ambiente e as alterações climáticas são as áreas prioritárias do novo Programa, que dá maior relevância à combinação da ajuda pública com o financiamento privado e os recursos internos de Cabo Verde.

O encerramento da visita oficial de António Costa será assinalado com um jantar oficial de retribuição às autoridades cabo-verdianas no Centro Cultural português da Cidade da Praia.