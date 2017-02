Prova “Troféu Técnico” de Judo

A Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira, realizou no passado sábado, dia 18 de fevereiro, o Troféu técnico, prova conjunta com o Desporto Escolar. Este troféu consiste numa avaliação das competências técnicas, adquiridas ao longo do ano lectivo, nos núcleos de judo, assim como, um momento de convívio, troca de experiências entre alunos e um esclarecimento sobre as novas regras de arbitragem, pela Comissão Associativa de Arbitragem.

Estiveram presentes 32 atletas representativos de núcleos de Desporto Escolar das Escolas da Torre, Campanário, Estreito e Bartolomeu Perestrelo.

No mesmo dia e local, realizaram-se o XV Torneio Carlos Franquinho e o Campeonato Regional de Veteranos.

No XV Torneio Carlos Franquinho, prova de preparação para o Campeonato Nacional de Júniores, a distribuição de medalhas foi a seguinte: 5 medalhas de Ouro para o Judo Clube da Madeira, 3 medalhas de Ouro para o Grupo Desportivo da Apel e 2 medalhas de ouro para o Clube Naval do Funchal.

O Campeonato Nacional de Júniores, realiza-se no próximo dia 4 de março, em Coimbra, onde os apurados irão representar a região e lutar por um lugar no pódio.

No Campeonato Regional de Veteranos, subiram ao pódio no escalão M1, Marco Sá, do Judo Clube da Madeira; no escalão M2, Paulo Freitas do Judo Clube da Madeira e no escalão M3, César Nicola do Clube Naval do Funchal, atual Campeão Nacional de veteranos, que no próximo dia 5 de março, em Coimbra, irá lutar pela revalidação do título.

Já a nível Nacional e também no dia 18, realizou-se em Lisboa, o Open de Juvenis, organizado pela Associação Distrital de Judo de Lisboa, onde participaram 9 jovens atletas representativos de 4 clubes regionais: 4 atletas do Clube Naval do Funchal, 2 do Clube Judo Brava, 2 do Judo Clube da Madeira e 1 do Grupo Desportivo da APEL.

Esta é uma prova de preparação para o Campeonato Nacional de Juvenis que se realiza a 10 de Junho.

Destacaram-se os atletas Marco Vieira, campeão Nacional em título, que manteve o ouro ao peito e a atleta Leonor Gomes que repetiu a proeza da prata neste tipo de prova a nível nacional, ambos do Judo Clube da Madeira.