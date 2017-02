“Arma mais destrutiva” da História foi vendida por 239 mil euros

Um telefone vermelho, que pertenceu a Adolf Hitler e foi anunciado como a “arma mais destrutiva da História”, foi hoje vendido por 243 mil dólares (239 mil euros). A empresa que organizou a venda em leilão, a Alexander Historical Auctions, colocou o preço base nos 100 mil dólares e estimava que a venda se fizesse entre os 200 mil e os 300 mil dólares.

O aparelho, descoberto no ‘bunker’ de Hitler após a queda da Alemanha nazi, tem o nome do ditador alemão e uma cruz suástica com uma águia, símbolo do Terceiro Reich. Através deste telefone, fornecido a Adolf Hitler pela Wehrmacht, o exército do Terceiro Reich, o líder nazi terá dado a maior parte das suas ordens nos últimos dois anos da Segunda Guerra Mundial.

O objecto foi recuperado por um antigo brigadeiro britânico, Ralph Rayner, que tinha visitado Berlim em Maio de 1945, após a rendição da Alemanha nazi, e a quem os oficiais russos ofereceram o telefone, posteriormente conservado pelos seus filhos.