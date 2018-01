Shares

A Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira, realizou no passado sábado, dia 20 de janeiro, o XVI Torneio Carlos Franquinho, a primeira prova da época, que juntou os Cadetes e Juniores para uma prova de preparação para os Campeonatos Regionais das respectivas categorias.

A prova decorreu no dojo do Clube Naval do Funchal e contou com a participação de atletas do Clube Naval do Funchal, Judo Clube Madeira, Grupo Desportivo da Apel e Associação Desportiva da Quinta Grande.

As classificações foram as seguintes: o Judo Clube da Madeira, com 6 medalhas de ouro e uma de bronze, seguido do Clube Naval do Funchal, com 4 medalhas de ouro e duas de prata e completando o pódio o Grupo Desportivo da Apel e a Associação Cultural e Desportiva da Quinta Grande, ambos com 2 medalhas de prata.

O Campeonato Nacional de Juniores, realiza-se a 3 de março de 2018, em Coimbra, onde os apurados irão representar a região e lutar por um lugar no pódio.

No mesmo dia e local, realizou-se também o 2º torneio do Desporto Escolar, prova de organização conjunta da AJRAM e o Desporto Escolar.

Estiveram presentes neste torneio 36 atletas representativos de núcleos de Desporto Escolar das Escolas da Torre, Campanário, Estreito de Câmara de Lobos e Bartolomeu Perestrelo.

Já a nível Nacional, no próximo fim de semana, seis árbitros da região estarão presentes no 1º Estágio Nacional de Arbitragem 2018, a realizar em Coimbra, onde serão apresentadas as novas regras para o próximo ciclo olímpico.