Maria Conceição é a primeira mulher portuguesa a chegar ao Polo Sul e a subir ao Monte Vinson, a montanha mais alta da Antártida.

Maria Conceição ainda detêm o título da primeira mulher portuguesa a subir ao Monte Everest, a mulher mais rápida do mundo a completar seis “IRONMAN” em seis continentes e é titular de sete Recordes Mundiais do Guinness, para além de ter vencido vários outros prémios internacionais.

E tudo isto porquê? Tudo para ajudar as crianças que vivem nos bairros de lata em Dhaka, no Bangladesh.

Em 2005, a Maria era hospedeira de bordo da Emirates Airlines e foi nessa condição que ao visitar a capital do Bangladesh e tomar contacto com a dura realidade que as crianças viviam nos bairros de lata (trabalho infantil, casamento infantil, condições de higiene precárias, doenças), decidiu mudar de vida. Deixou o seu emprego estável e passou a dedicar-se a 100% à comunidade desfavorecida de Gawair, em Dhaka, lutando por uma educação global e acessível a todas as crianças. Desde então, já ajudou a educar mais de 600 crianças da comunidade de Gawair.

Os seus esforços são incansáveis e Maria Conceição continua focada na possibilidade de providenciar a estas crianças o acesso a uma educação através da Fundação Maria Cristina.

Para donativos e mais informações sobre a Fundação Maria Cristina

Sobre a Fundação Maria Cristina: Foi criada há 12 anos com o objetivo de quebrar o ciclo de pobreza nos bairros de lata de Bangladesh, através de uma educação de qualidade. Mais de 600 crianças e adultos frequentaram a escola e tiveram a possibilidade de um emprego ético no Médio Oriente e Bangladesh graças à Fundação Maria Cristina.