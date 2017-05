Novo Banco teve prejuízo de 130,9 milhões no primeiro trimestre

O Novo Banco registou prejuízos de 130,9 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, um montante que reflecte uma redução de 47,5% face às perdas apuradas no final de Março de 2016.

A diminuição dos prejuízos resultou, sobretudo, do corte de custos e da diminuição das provisões e imparidades, de acordo com um comunicado publicado esta segunda-feira, 22 de Março, no site da CMVM.

Os gastos operacionais recuaram 12,9%, para 135,2 milhões, reflectindo o esforço de racionalização que se traduziu no encerramento de cerca de 100 balcões e na saída de quase 1.300 trabalhadores, em linha com as exigências definidas pela Comissão Europeia.