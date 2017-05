O Presidente da República visitou a exposição “Olhar do Artista: Obras da Coleção de Serralves”, que está patente na Cordoaria Nacional, em Lisboa. Além de mostrar algumas peças da coleção do Museu de Arte Contemporânea de Serralves fora do seu espaço habitual, esta exposição permite um singular diálogo entre artistas, que escolheram peças de terceiros, entre os quais Paula Rego e o recentemente falecido Alberto Carneiro.

Classificar este artigo