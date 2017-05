Terminal de Cruzeiros de Leixões acolhe debate internacional

Na próxima quarta-feira, dia 24 de maio, o Terminal de Cruzeiros de Leixões vai receber o ‘Porto & Douro Cruise Forum’, um debate internacional que vai reunir os principais intervenientes da indústria de cruzeiros.

De acordo com a informação veiculada pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), o debate é promovido pelo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões e pela Via Navegável do Douro, sendo cofinanciado pela União Europeia e organizado pela Cruises News Media Group, empresa internacional especializada na indústria de cruzeiros e responsável pela International Cruise Summit.

O ‘Porto & Douro Cruise Forum’ é dirigido a todos os profissionais do sector e pretende realizar “uma análise ao estado da indústria, à posição de Portugal nos itinerários mundiais, ao Porto e Portugal como um destino de cruzeiro e, ainda, um debate sobre os cruzeiros fluviais no Douro”.

Na abertura, o debate vai contar com a intervenção do presidente do Conselho de Administração da APDL, Brògueira Dias, do presidente do Município de Matosinhos, Eduardo Pinheiro, e do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal (CCDRN-N) Fernando Freire de Sousa.

Durante o evento, estão ainda previstas intervenções de executivos de companhias de cruzeiro de turismo fluvial e oceânico, bem como por parte da Associação Internacional das companhias de Cruzeiros (CLIA), consultores, especialistas de alguns dos maiores agentes de navegação e operadores turísticos portugueses.