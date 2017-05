Semana do Coração no Mercado dos Lavradores até quinta-feira

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve ontem presente na abertura da 3ª edição da “Semana do Coração”, que decorre no Mercado dos Lavradores até quinta-feira, das 9h às 18h. A iniciativa dos Mercados do Funchal, do Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal, insere-se na campanha nacional “Maio, Mês do Coração”, fazendo dela parte as Farmácias do Carmo, 2 Amigos, Nazaré, de São Martinho, a Nova da Penteada, e, ainda, os Serviços Médicos de Urgência, o Curso Superior de Enfermagem da Universidade da Madeira, a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny e a Fundação Portuguesa de Cardiologia – Delegação da Madeira.

Na ocasião, Paulo Cafôfo começou por referir que “o Mercado dos Lavradores continua a dar provas da sua enorme vitalidade, e da dinâmica adquirida nos últimos anos, quer a nível estético, quer a nível de inovação de lojas e conceitos, quer no que respeita à promoção de eventos, tendo hoje em dia um calendário anual de atividades muito diferenciado.” É disso exemplo “a 3ª edição da Semana do Coração, com a parceria de diversas entidades regionais, que vão potenciar esta função de uma Autarquia, que é a promoção da Saúde.”

O Presidente falou “numa semana recheada de atividades no Mercado, em que vamos possibilitar que os madeirenses e os turistas, que já começaram hoje a aderir a esta campanha, possam saber como estão, através dos tradicionais despistes de glicémia e tensão arterial, entre outros, e sejam reencaminhadas para os cuidados devidos, se for caso disso. A Semana do Coração tem resultado muito bem nos últimos anos e estaremos até quinta-feira de portas abertas neste Mercado que é, cada vez mais, um lugar de encontro, para aferir a saúde dos nossos.”