APAVT apresenta tema e logótipo do próximo congresso

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) apresenta amanhã, dia 23 de maio, o tema e o logótipo do seu 43.º Congresso Nacional, que vai decorrer, entre 23 e 27 de novembro, em Macau.

A apresentação do Congresso da APAVT vai contar com a participação da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho e da directora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes.

A apresentação do tema e do logotipo do 43.º Congresso Nacional da APAVT fica a cargo do presidente da associação, Pedro Costa Ferreira. O evento de apresentação decorre a partir das 18h30, no Sheraton Lisboa Hotel, seguido de um cocktail dinatoire.