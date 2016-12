Grupo Renascença Multimédia reforça primeiro lugar

Com estes resultados, o Grupo Renascença Multimédia consolida a liderança no mercado radiofónico em Portugal, sobe em todos os indicadores de audiência e aumenta a vantagem sobre o seu principal concorrente.

A Mega Hits consolida o primeiro lugar a nível nacional no ranking das rádios dirigidas ao público mais jovem, com 3,0% de AAV e 3,8% de Share. Cresce igualmente nos Quadros Médios e Superiores e junto das Classes A e B.

Confirmando a trajetória ascendente das últimas vagas, a RFM lidera agora as audiências de rádio em Portugal com 15,8% de AAV, 23,3% de Share e 34,3% de Reach Semanal. Sobe também em Quadros Médios e Superiores e nas classes A e B.

