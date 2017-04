Aluna de Santana representa a RAM na fase final do concurso LITERACIA 3D

A Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral participou na iniciativa LITERACIA 3D, promovida pela Porto Editora.

Esta iniciativa foi estruturada em três fases: na primeira (fase escolar) participaram cerca de 90 mil alunos, que aconteceu nas próprias escolas. Na segunda fase (fase distrital / regional) foram apurados cerca de 2 mil alunos. Para competirem na terceira (fase nacional) foram apurados mais de 60 alunos nas três áreas da literacia (leitura, matemática e ciências). Nesta última fase apurar-se- ão os vencedores de cada área do conhecimento.

A aluna Clara Isabel Freitas Mendonça, do 6.º ano, foi apurada na fase distrital e representará a Região Autónoma da Madeira, na grande final da 2.ª edição do LITERACIA 3D. Esta aluna foi uma das 22 alunas apuradas, em todo o território nacional, para competir na fase final da área da matemática, com base em provas interativas disponibilizadas através da plataforma online Escola Virtual.

A escola felicita a aluna, os professores que a têm acompanhado e os pais pelo excelente desempenho neste concurso.