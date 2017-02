Mais um «Café Memória da Madeira» no sábado

A Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal promove mais um Café Memória da Madeira, no próximo sábado, 25 de Fevereiro, no restaurante Yuan Sushi Wok no MadeiraShopping, das 9h00 às 11h00. Todos os cuidadores de pessoas com demência, pessoas com demência, pessoas com dificuldades de memória e todos aqueles que estão interessados em saber mais estão convidados para a próxima sessão, que terá como tema o jogo “Quem sabe, sabe”. De realçar, não é necessária inscrição prévia.