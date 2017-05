Paulo Macedo vence circuito CD Nacional/Bioforma

A Cidade Desportiva do CD Nacional acolheu, na manhã de ontem, a IV edição do Circuito CD Nacional/Bioforma, uma prova que é já uma referência no panorama do atletismo regional.

Pelo quarto ano consecutivo, o CD Nacional e a Bioforma juntam os seus esforços aos da Associação de Atletismo para pôr os madeirenses a correr, e este ano com uma novidade especial, pois a meta ficou situada no interior do Estádio da Madeira, novidade a merecer o elogio dos participantes.

No final, triunfo para Paulo Macedo (ADRAP), com Cristina Nascimento a ser a primeira a cortar a meta no setor feminino.

Na entrega de prémios, marcou presença o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Guido Gomes, o presidente da Associação de Atletismo, Policarpo Gouveia, o responsável máximo pelo patrocinador principal, Irénio Camacho, e alguns seus convidados, e ainda Nélio Pereira, da NP Publicidade, sponsor do CD Nacional.