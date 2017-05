Nas bancas a edição 911 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 911 – 12/05/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

Mercado “disputado” nas autárquicas

Foi definida, em 2005, pela liderança de Paulo Cafôfo, uma estratégia para o Mercado dos Lavradores numa aposta forte na Revitalização. Porém, Rubina Leal defende agora que é preciso revitalizar este Mercado, apontando “falta de zelo” no espaço. Em 2014, haviam 8 estabelecimentos encerrados. Desde essa altura, até à data, já abriram várias lojas. A realização de concursos para atribuição dos direitos de exploração foi uma “novidade” implementada por Cafôfo, assim como as acções de fiscalização.

Dia da Europa celebrado “de portas abertas”

No passado dia 9 de maio celebramos o Dia da Europa, evocando os princípios básicos da união – a paz e a unidade no continente europeu. Trata-se de um dos símbolos fundamentais da União Europeia (UE) a que temos que juntar outros três: o lema (“Unida na Diversidade”), a bandeira da UE (doze estrelas douradas dispostas em círculo sobre um fundo azul, que simbolizam os ideais de unidade, solidariedade e harmonia entre os povos da Europa) e o hino europeu (Hino à Alegria de Ludwig Van Beethoven, adotado em 1985 como hino oficial da UE, sem qualquer letra associada, recorrendo apenas à linguagem universal da música para exaltar os ideais europeus da liberdade, da paz e da solidariedade). Ainda poderíamos acrescentar a moeda europeia – euro, mas na verdade, trata-se de um elemento que é utilizado unicamente em 19 Estados-membros dando corpo à Zona Euro, razão pela qual a moeda não é considerada um “símbolo” da UE, no seu sentido lato.

Europa enfrenta enormes desafios

A Europa esteve em debate na última segunda-feira, no Centro de Congressos da Madeira, quando Cláudia Monteiro de Aguiar convidou três eurodeputados e um empresário para falar sobre os desafios que o projecto europeu enfrenta. As conclusões são de alguma forma preocupantes, porque a instabilidade política está a tomar conta do Mundo e cresce o fenómeno do populismo. Mesmo assim, há espaço para que a União Europeia possa continuar a afirmar-se.

Jogo da ‘Baleia Azul’ com dois casos registados na Madeira

O jogo suicida incita os jovens à automutilização. A PSP-M deixa recomendações aos pais e um alerta para as escolas. Jorge Carvalho afirmou que, a exemplo do “combate ao cyberbullying, cabe à SRE uma intervenção preventiva”.

Região sem condições para aumentar o número de psiquiatras

Face ao programa regional a ser preparado, Luís Filipe Fernandes não tem dúvidas de que “provavelmente, na Madeira nunca vamos ter oito psiquiatras”. Foi abordado ainda na Comissão de Saúde que na Madeira, as mulheres consomem mais álcool e tabaco do que os homens.

SIPE debate papel da escola e da família

As III Jornadas de Educação do SIPE acontecem este sábado, a partir das 9h30, no Hotel Four Views Monumental.

Gestão documental mais acessível a jovens empresários

A EAD – Empresa de Arquivo de Documentação, pioneira e líder de mercado na gestão documental em regime de outsourcing em Portugal, e a Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM), firmam, no próximo dia 24 de maio, às 12 horas, um protocolo de cooperação.

Madeira: mulheres consomem mais álcool e tabaco do que os homens

Face ao programa regional a ser preparado, Luís Filipe Fernandes não tem dúvidas de que “provavelmente, na Madeira nunca vamos ter oito psiquiatras”. Foi abordado ainda na Comissão de Saúde que na Madeira, as mulheres consomem mais álcool e tabaco do que os homens.

XI Conferência Anual do Turismo debate papel das “Marcas” no setor

A XI Conferência Anual do Turismo realiza-se esta sexta-feira, dia 12 de maio, no Centro de Congressos da Madeira.

Nesta edição, a conferência irá refletir e debater a importância e o papel das “Marcas” no setor do Turismo.

Madeira promovida por terras espanholas

A Associação de Promoção da Madeira (APM) está a realizar, em parceria com o operador turístico CN Travel, uma série de eventos promocionais em Espanha, nomeadamente um roadshow dirigido a agentes de viagens locais.

UMa promove Formação para Executivos em Gestão do Turismo

O Centro de Formação e Investigação em Turismo da Universidade da Madeira (CFIT-UMa), em parceria com a ACIF-CCIM, vai promover a 3ª edição da Formação para Executivos em Gestão do Turismo.

O papel dos museus nas comunidades

“Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus” promove uma reflexão sobre o papel dos museus nas comunidades e na sociedade em geral. Os espaços museológicos que integram a Rede Portuguesa de Museus realizarão diversas iniciativas para assinalar o Dia Internacional dos Museus.

Alunos do Conservatório em aulas de Teatro e Cinema em Lisboa

Os alunos do 3ºano do Curso Profissional de Teatro do Conservatório, Escola das Artes da Madeira deslocaram-se a Lisboa de 7 a 14 de maio, onde estão a assistir e a participar em aulas na Escola Superior de Teatro e Cinema, ao abrigo de um protocolo celebrado entre as duas instituições.

CMF é a terceira melhor Autarquia do país em Serviços Online

O Vereador Miguel Silva Gouveia recebeu, nas instalações da Microsoft, em Lisboa, o prémio que distinguiu a Câmara Municipal do Funchal enquanto terceira classificada no Índice da Presença na Internet das Câmaras Municipais Portuguesas 2016 (IPIC), no que respeita aos Serviços Online do Município.