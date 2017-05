181º aniversário do Comando da Zona Militar da Madeira

Está a decorrer, nesta sexta-feira, dia 12, a Cerimónia Militar comemorativa do 181.º aniversário do Comando da Zona Militar da Madeira, na Praça do Município.

A cerimónia será presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto. Participa também nesta cerimónia o General Chefe do Estado-Maior do Exército, General Rovisco Duarte, que tem associada o Juramento de Bandeira.

Programa da Cerimónia Militar

Até às 10h45 – Chegada dos Convidados à Praça do Município

11h00 – Cerimónia Militar