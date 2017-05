Apreensão meia tonelada de tabaco no Porto

A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto aprendeu, nos dias 10 e 11 de maio, 142 mil euros em tabaco contrafeito nos concelhos de Porto, Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira.

Esta operação decorreu no âmbito de um inquérito do DIAP do Porto, relativo à venda de tabaco de contrabando num estabelecimento comercial na localidade da Lapa – Porto. Este estabelecimento, dedica-se à venda de material de papelaria e tabaco legal para revenda e venda direta, havendo suspeitas que, aproveitando esta atividade, vendia paralelamente uma quantidade significativa de tabaco de contrabando e folha de tabaco.

Durante as sete buscas domiciliárias, três não domiciliárias (duas a empresas e uma a armazém), foi constituída arguida uma empresa, oito pessoas e identificados 27 clientes que se encontravam nos locais das buscas, tendo sido apreendido: 153 791 cigarros sem estampilha fiscal portuguesa; 507 quilos de folha de tabaco; Cinco viaturas; 410 quilos de gás para enchimento de isqueiros; 8 050 isqueiros; Duas balanças; Diverso material de embalagem.

Os produtos sujeitos ao imposto sobre o tabaco (cigarros e folha de tabaco), têm o valor de 142 mil euros, sendo que o total da mercadoria apreendida perfaz o valor presumível de 205 459 euros. No entanto, como a investigação dura há cerca de seis meses e, pelas rotinas estabelecidas e valores apreendidos no dia de ontem, estima-se que a fraude poderá ascender aos 3 milhões de euros.