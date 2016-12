“O Duende que não gostava do Pai Natal” para ver na Praça do Município

No próximo dia 2 de janeiro, das 16h às 17h, irá decorrer uma peça teatral na Aldeia Natal na Praça do Município, da responsabilidade da equipa FLOW, intitulada “O Duende que não gostava do Pai Natal”.

Esta iniciativa, a título gracioso, está enquadrada no programa que a Biblioteca Municipal preparou para a Aldeia. A Aldeia Natal é uma iniciativa conjunta da CMF e ACIF, dirigida para as crianças e famílias.

SINOPSE DA PEÇA: “Todos os anos na Natalândia os duendes trabalham a grande vapor para proporcionarem o melhor Natal de sempre a todas as crianças do mundo. Na Brincadex, a fábrica mais famosa de brinquedos da Natalândia e arredores, não podem faltar cantorias, boa disposição, espírito de equipa e muita azáfama. Mas como irão os duendes reagir quando descobrirem que este ano o Pai Natal lhes deixa no sapatinho um ajudante fora do normal? Será que a missão Natal fica em perigo? Vamos todos juntos descobrir!”