Conselho de Reitores recebido em Belém

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, em audiência no Palácio de Belém, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, abordando temas relacionados com a situação do Ensino Superior, em particular com o seu financiamento, tendo o Presidente da República manifestado o seu apreço pela atividade das Universidades em Portugal.

Estiveram presentes o Reitor da Universidade do Minho e Presidente do Conselho, Prof. Doutor António M. Cunha, bem como os Reitores das Universidades de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Silva, de Lisboa, Prof. Doutor António da Cruz Serra, do Porto, Prof. Doutor Sebastião Feyo de Azevedo, de Aveiro, Prof. Doutor Manuel Assunção, de Évora, Prof.ª Doutora Ana Costa Freitas, e de Trás-os-Montes e Alto Douro, Prof. Doutor António Fontainhas Fernandes.