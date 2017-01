Ministério da Educação recebe SIPE em reunião extraordinária

O SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores vai reunir nesta sexta-feira, dia 20, às 10 horas, com o Ministério da Educação, na sequência do pedido de reunião, com caráter de urgência, que o Sindicato apresentou no âmbito das negociações do diploma de vinculação extraordinária de professores.

O encontro visa debater a última proposta de diploma enviada ontem ao SIPE pela Tutela, que, comparativamente a versões anteriores, reduz de 3.500 a 4.000 para cerca de 3.000, as vagas a abrir para os docentes, além do último critério introduzido, que contempla apenas docentes que no ano 2016/2017 tenham horário anual e completo.

Relativamente ao diploma dos concursos, o Ministério da Educação já confirmou ao SIPE que irá divulgar também na reunião de amanhã, o número de vagas que pretende abrir para lugares de quadro de agrupamento.

Em reuniões anteriores, o Sindicato havia proposto à Tutela o cumprimento da recomendação da Assembleia da República para a vinculação de docentes com 10 anos de serviço, propondo igualmente alterações face aos cinco contratos sucessivos atualmente exigidos para integração nos quadros.