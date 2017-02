Nacional empata na receção ao Belenenses

Em jogo da jornada 21 da Liga NOS, o Nacional empatou, na tarde de ontem, a um golo na receção ao Belenenses. Apesar das diversas contrariedades na abordagem ao jogo, nomeadamente as lesões de Garcia, Sequeira, Hamzaoui, Witi e Mauro, este no aquecimento antes da partida, o Nacional entrou melhor no jogo e marcou primeiro por Aristeguieta, tendo ainda três ou quatro boas oportunidades para dilatar a vantagem.

Não aproveitou, e na primeira grande oportunidade que criou na segunda metade do encontro, o Belenenses em parou. Daí até final o Nacional tudo fez para chegar a nova vantagem, enquanto que o Belenenses, aproveitando bem os espaços, criou também alguns embaraços a Adriano.