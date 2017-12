SESARAM apela para as idas à urgência só em “situações graves”

Shares

Face à grande afluência ao Serviço de Urgência Hospitalar, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) solicita à população para recorrer ao Serviço de Urgência Hospitalar apenas em situações consideradas graves/urgentes.

O SESARAM solicita ainda à população que nas restantes situações recorra, num primeiro momento, aos Centros de Saúde da área de residência para atendimento nas vagas do dia, ou aos Centros de Saúde com Serviço de Atendimento Urgente, nomeadamente, os Serviços de Urgência com funcionamento 24h – Centro de Saúde da Calheta, Centro de Saúde de Machico e o Centro de Saúde de São Vicente.

Serviços de Urgência com funcionamento inferior a 24h: Centro de Saúde de Câmara Lobos (Dias úteis: das 16:00 às 23:00), Fins-de-semana e Feriados (das 09:00 às 23:00H).

Centro de Saúde do Porto Moniz (Dias úteis: das 08:00 às 20:00H), Centro de Saúde da Ribeira Brava (Dias úteis: das 08:00 às 23:00H) e Centro de Saúde de Santana (Dias úteis: das 08:00 às 22:00H).