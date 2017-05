Visita do Secretário Regional da Saúde da Madeira aos Açores com balanço positivo

O Secretário Regional da Saúde afirmou na última sexta-feira, na Terceira, que é possível potenciar e fomentar ainda mais a troca de experiências entre os Açores e a Madeira a partir dos acordos celebrados entre as duas Regiões Autónomas.

Rui Luís falava aos jornalistas no final de uma visita de dois dias do seu homólogo madeirense aos Açores, durante a qual o titular da pasta da Saúde no Governo da Madeira ficou a conhecer o funcionamento do centro de atendimento da linha Saúde Açores e do 112, no Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, bem como o âmbito de aplicação dos núcleos de saúde familiar.

“Visitámos serviços que são reconhecidos como estando a funcionar muito bem, como é o caso do Núcleo de Saúde Familiar da Agualva, a par de outros núcleos, onde os cuidados de proximidade se têm vindo a destacar e a demonstrar a eficiência deste modelo” frisou Rui Luís.

O titular da pasta da Saúde, destacou ainda, na área da Proteção Civil, o modelo centralizado de chamadas de emergência médica. “Nós temos centralizados num só espaço toda a parte de atendimento da linha 112, mas também a linha Saúde Açores, com a vantagem de o atendimento ser feito por enfermeiros, com o apoio de médicos reguladores”, salientou.

“Este serviço tem sido fundamental em determinados picos de acesso aos hospitais, por exemplo, com a gripe sazonal, onde a linha acaba por fazer alguma triagem no encaminhamento para os serviços de saúde”, afirmou o Secretário Regional.

Em abril, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores foi distinguido, na Hungria, com o prémio ‘112 Awards 2017’, que distingue os melhores sistemas do número de emergência europeu. A maioria das chamadas realizadas pelos utilizadores da linha referem-se à assistência em saúde.

Entre as 35 mil chamadas realizadas no ano passado, 93% foram encaminhadas para a área da saúde.

No âmbito desta visita aos Açores do Secretário Regional da Saúde do Governo da Madeira ficou estabelecido o princípio da reciprocidade na prestação de cuidados de saúde entre as duas Regiões Autónomas, além do reforço de acordos nas áreas da investigação e formação, dos comportamentos aditivos, dos rastreios oncológicos e da Inspeção Regional de Saúde.