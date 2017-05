NRP Zaire em missão na Zona Marítima da Madeira recebe a visita do CEMA e AMN

No âmbito do projeto de melhoria das infraestruturas da Autoridade Maritima nas ilhas Selvagens, a guarnição do patrulha Zaire realizou em dois meses de missão oito viagens aquelas ilhas, transportou mais de 120 elementos e 30 toneladas de material de apoio logístico, tendo percorrido um total de 2400 milhas náuticas.

Este projeto, para além da melhoria das infraestruturas na ilha Selvagem Grande e Selvagem Pequena, tem como objetivo o incremento das condições para o exercício da autoridade do Estado naquela área do território nacional.

Para além destas tarefas específicas, o navio mantém a sua atividade operacional normal, realizando exercícios de adestramento no âmbito da busca e salvamento marítimo, em conjunto com o helicóptero EH-101 Merlin da Força Aérea Portuguesa, assim como diversas ações de fiscalização marítima a embarcações de pesca e de recreio em toda a área da Região Autónoma da Madeira.

O NRP Zaire permanecerá em missão na região até ao final do mês de junho.