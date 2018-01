SESARAM confirma mais uma morte pelo vírus da gripe A

Shares

O SESARAM confirma mais uma vítima da gripe A que estava internada no Hospital do Funchal. De acordo com um comunicado enviado às redações: «O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa que até à data, 22 de janeiro de 2018, registaram-se sete internamentos com o vírus da gripe tipo A no Hospital Dr. Nélio Mendonça, das quais duas das vítimas, acabaram por falecer na sequência do agravamento do estado clínico. Uma das mortes ocorreu hoje, 22 de janeiro, uma senhora com 57 anos, com co-morbilidade associada, o que dificultou todo o processo de recuperação, internada nos últimos dias na Unidade dos Cuidados Intensivos (UCIP) do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O Serviço de Saúde da RAM manifesta o seu pesar pelo falecimento e apresenta à sua família e amigos as mais sentidas condolências.

Recordamos que a outra vítima mortal (senhora com 59 anos) faleceu no sábado, dia 13 de janeiro.

Mais informamos que dois adultos mantêm-se internados na UCIP e inspiram cuidados. As restantes situações (três) são referentes a utentes que já recuperaram e tiveram alta hospitalar (1 criança e 2 adultos).

Importa referir que foram adotadas as medidas recomendáveis, nestas situações, para a proteção da saúde e da segurança dos doentes, familiares e profissionais.

Os serviços de saúde estão preparados para prestar os cuidados necessários, caso sejam registados mais casos de gripe nos próximos dias. Existe um plano de contingência da gripe, que será ativado caso se verifique o aumento da atividade gripal.

Relembramos a população que em caso de doença aguda, (pouco urgente), os utentes devem, no primeiro momento, recorrer ao centro de saúde da sua área de residência, e solicitar atendimento através das vagas do dia, consulta aberta (apenas no caso do Centro de Saúde de Santo António e Bom Jesus) e/ou nos centros de saúde com serviço de atendimento urgente. A população deve recorrer ao Serviço de Urgência hospitalar apenas em situações graves e/ou urgentes».