III Prova da Taça da Madeira de Juvenis em Esgrima

Shares

Realizou-se a III Prova da Taça da Madeira de Juvenis na modalidade de Esgrima, no Pavilhão de Santana, colocando em pista os Iniciados e Cadetes Masculinos e Femininos, dos clubes regionais CDRSantanense, CD1ºMaio e ADRPDelgada.

A prova de Iniciados Masculinos foi, sem dúvida, a prova do dia, pois teve uma final bastante renhida com os escalões de formação de Benjamins e Infantis a dar cartas.

O Infantil João Faria (ADRPD) venceu a final por 15-14, com uma recuperação nos últimos toques, após o seu adversário Benjamin Rodrigo Catanho (CD1ºMaio) estar a vencer por 14-12. Já nas meias finais, o Iniciado Mateus Nóbrega (CD1ºMaio) que ficou com o 3º lugar, não facilitou o trabalho do João Faria terminando o duelo em 15-12. Vítor Francisco (CDRSantanense) conquistou também o 3º lugar, depois de ter perdido com Rodrigo Catanho por 15-4.

No género feminino do escalão de iniciados, Cláudia Gomes (CDRSatanense) conquista a medalha de ouro ao vencer na final, por 15-5, a esgrimista Sara Mota (CD1ºMaio). Conquistam o 3º lugar a Marta Fernandes (ADRPD) e a Margarida Andrade (CDRSantanense).

Nos Cadetes Masculinos o vencedor da prova, Diogo Gouveia (CD1ºMaio) viu a sua tarefa bastante facilitada ao passar isento no quadro de eliminatórias após uma fase de poules só com vitórias.

O 2º Classificado foi César Rosa (CDRSantanense). Em 3º lugar ficaram os atiradores Mateus Nóbrega (CD1ºMaio) e Luís Pires (CD1ºMaio).

Cláudia Gomes volta a vencer no escalão acima, Cadetes Femininos, mas desta vez frente a Marta Fernandes (ADRPDelgada), cujo duelo terminou em 15-12. Em 3º Lugar ficaram as atiradoras Inês Faria (CD1ºMaio) e Sara Mota (CD1ºMaio). Fotos: SS