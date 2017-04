CTT lançam emissão filatélica de Mário Soares

Na próxima sexta-feira, dia 28 de Abril, os CTT apresentam uma Emissão Filatélica de homenagem a Mário Soares. O lançamento desta emissão coincide com o aniversário do seu regresso do exílio, há 43 anos. A apresentação desta emissão terá lugar na Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, pelas 18h30, e contará com a presença do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, do Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d’Oliveira Martins, do Presidente das Infraestruturas de Portugal, António Laranjo, do Presidente do Conselho de Administração dos CTT, António Gomes Mota, e do Presidente da Comissão Executiva dos CTT, Francisco de Lacerda.

Na sessão de apresentação estarão ainda presentes os filhos de Mário Soares, Isabel e João.

Esta emissão filatélica pretende celebrar uma das mais prestigiadas personalidades portuguesas do século XX e é composta por um selo para envio nacional com uma tiragem de 125 000 exemplares e um bloco filatélico com um selo no valor de 2,00€ e uma tiragem de 40 000 exemplares.

O selo mostra-nos uma fotografia de Mário Soares a 25 de Março de 2013, tirada pelo fotógrafo Luís Vasconcelos e cedida pela Fundação Mário Soares. O bloco tem como fundo o regresso de Mário Soares a Portugal a 28 de Abril de 1974. O selo do bloco é o retrato de Mário Soares feito por Júlio Pomar da coleção do Museu da Presidência da República.

O design dos selos esteve a cargo do Atelier B2 e as obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dosRestauradores em Lisboa, Munícipio no Porto, Zarco no Funchal e Antero de Quental em Ponta Delgada.