Governo “empresta aos ricos e explora o Povo”

O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) está descontente com a política, recorrente, que o Governo Regional vem adotando e que assenta na ação de “emprestar aos ‘ricos’ e explorar o Povo”.

“Esta é a realidade deste Governo PSD e o JPP vai continuar a informar os cidadãos sobre este comportamento. Nos últimos anos, com saldos orçamentais positivos, e segundo os relatórios anuais do setor empresarial fornecidos pela Secretaria Regional das Finanças, o Governo Regional já injetou em empresas públicas e sociedades quase mil milhões de euros”, revelou Élvio Sousa, partindo para um exemplo concreto: “Nos últimos 5 anos os empréstimos em matéria de empresas públicas, e nos últimos 3 no que respeita às PPPs, cifram-se nos 902,7 milhões, um valor na maioria irrecuperável, e que daria para reduzir muitos impostos aos cidadãos”.

O deputado do JPP referiu também que “o Governo Regional PSD apregoa aos sete ventos que está a baixar a dívida e tem saldos orçamentais positivos, mas é fundamental esclarecer que essa situação é feita à custa dos mais altos impostos lançados sobre o povo e as empresas, com o aumento da eletricidade, do gás, dos combustíveis, do IVA, do IRS e do IRC”.

O JPP lamenta que este Governo “prefira sobrecarregar as famílias com impostos, enquanto continua a dar avales no valor de 23 milhões a empresas”.