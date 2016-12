Gaula apoia compra de medicamentos

“A Medida foi posta em prática em 2009. Em 2010 já fizemos os primeiros pagamentos. Para receberem a ajuda as pessoas só têm que apresentar na Junta a prova de rendimentos do agregado familiar e o valor da pensão que recebem. Depois é feito um cálculo, sendo que existem quatro escalões de apoio”, explicou.

O valor pago nesta primeira fase ascendeu aos dois mil seiscentos e noventa euros, sendo que parte da verba proveio de donativos, no valor de dois mil euros, realizados pelos membros do executivo de Gaula no decorrer de 2011.

