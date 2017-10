Shares

O Juntos pelo Povo (JPP) promoveu hoje umas Jornadas Parlamentares sobre o Poder Local e as Autarquias, para esclarecer e enriquecer os autarcas eleitos pelo partido nas últimas eleições, alguns deles pela primeira vez nestas funções.

“Falamos de questões relacionadas sobre como gerir uma autarquia, seja ela uma câmara, uma junta ou uma assembleia, que modelos o JPP tem seguido e o exemplo ganhador de Santa Cruz, que pegou numa autarquia que tinha uma dívida de mais de 54 milhões de euros, sem aumentar impostos. E aqui é uma crítica direta ao Governo Regional que tem o regime fiscal acima da média e a dívida está a crescer. Já Santa Cruz não precisou de aumentar impostos para baixar a despesa corrente, para reduzir a dívida aos 18 milhões de euros e no final do mandato ainda teve capacidade de investimento na ordem dos dois milhões de euros para trazer melhor qualidade de vida da população”, sublinhou Élvio Sousa, enaltecendo o trabalho feito no concelho:

“Queremos mostrar o exemplo de Santa Cruz, um modelo de sucesso em matéria de redução de despesa, que é o que o Governo Regional precisa neste momento, em que está a aumentar a despesa corrente e a dívida global está a aumentar. Portanto, as autarquias do JPP devem ser um exemplo para o Governo Regional seguir, exemplificar e constituir.”

O líder parlamentar do JPP mostrou-se também preocupado por ver “o agora vice- presidente do Governo a dizer que não vai estar calado perante a falta de compromisso de Lisboa com a Madeira, mas aparentemente ficará calado diante da situação da saúde, da educação e do desemprego na Região”.

Élvio Sousa referiu que “gerir uma Câmara e gerir um Governo é manifestamente diferente, mas gerir contas, sejam pessoais ou institucionais, exige a mesma competência em matéria fiscal, procurando reduzir a dívida sem trazer mais impostos para a população”.