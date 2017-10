Marinha promove prova “Marine Corps Marathon”

Shares

No âmbito das comemorações do 242º aniversário dos “Marines” dos Estados Unidos, a Marinha irá apoiar, técnica e logisticamente, a organização da “Marine Corps Marathon”, uma prova de 42 km, que se realiza pela primeira vez em Portugal no domingo, dia 22 de outubro, na Base Naval de Lisboa.

Esta prova que tem como objetivo promover a atividade física, o bem-estar em grupo e o espírito de camaradagem, sendo uma das mais famosas Maratonas dos Estados Unidos.

Num percurso circular de 14km no perímetro da Base Naval de Lisboa, são 28 os atletas (18 americanos e 10 portugueses) que se irão desafiar para completarem os 42 km de prova.