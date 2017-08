Navio-escola Sagres abre ao público em Leixões

O navio-escola Sagres poderá ser visitado no porto de Leixões, onde irá atracar no âmbito da viagem de instrução dos alunos do 1º ano da Escola Naval.

O NRP Sagres largou da Base Naval de Lisboa este domingo partindo com destino a Leixões, o primeiro porto da viagem, onde irá permanecer entre os dias 23 e 25 de agosto.

O navio seguirá depois para Le Havre, em França, onde vai participar no encontro de grandes veleiros – Tall Ships Regatta, de 31 de agosto a 3 de setembro, neste que será o último porto da regata organizada pela Sail Training International (STI).

Para esta missão, o navio conta com uma guarnição de 123 militares, a que acrescem os 73 cadetes do 1º ano da Escola Naval, entre os quais 10 cadetes oriundos dos países lusófonos (Angola, São Tomé e Príncipe e Moçambique).

O navio estará aberto a visitas no porto de Leixões nos seguintes horários:

23 de agosto

13h00-19h00

20h00-23h00

24 de agosto

10h30-12h00

13h00-19h00

20h00-23h00