O vice-Presidente Miguel de Sousa, em representação do Presidente da Assembleia Legislativa, estará presente no dia 25 de agosto na Sessão Solene Comemorativa do 273.º Aniversário do Município de São Vicente, que irá decorrer, pelas 18 horas, no Auditório da Escola Agrícola da Madeira.

Vice-Presidente presente na Sessão Solene Comemorativa do Aniversário do Município de São Vicente Classificar este artigo Classificar este artigo