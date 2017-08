Presidente da República presente nos funerais das vítimas portuguesas do atentado em Barcelona

Na sequência do ignóbil atentado terrorista de Barcelona, o Presidente da República manifestou, desde o primeiro momento, o seu apoio à família das vítimas portuguesas, com a qual tem mantido contacto telefónico regular.

Tem também acompanhado e apoiado, através de contacto telefónico, a família do piloto Américo Nunes de Sousa, falecido na operação de combate aos incêndios.

O Chefe de Estado estará presente amanhã nos funerais de Maria Correia e Maria de Lurdes, em Cascais e Sintra, fazendo-se representar pela Assessora Militar, no funeral do piloto Américo Paulo Nunes de Sousa, que decorre à mesma hora, na cidade do Porto.