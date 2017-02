Falta de segurança nos túneis motiva queixa do JPP à Comissão Europeia

O Juntos pelo Povo (JPP) esteve na manhã, desta quinta-feira, na Ribeira Brava e na Ponta do Sol, a distribuir informação à população, relativamente ao trabalho que a bancada parlamentar do JPP tem procurado desenvolver para garantir mais segurança nos túneis da Região, mas que tem sido alvo de frequentes chumbos do PSD.

“O JPP fez importantes recomendações para que fossem adotadas as diretivas comunitárias, assegurando os requisitos mínimos de segurança para pessoas e veículos nos túneis da Via Expresso. Estes espaços, de acordo com um estudo recente, apresentam concentrações alarmantes de dióxido de azoto – oito vezes acima dos valores permitidos – e monóxido de carbono. Como estas recomendações têm sido frequentemente ignoradas pelo Governo PSD, o JPP avançou com uma queixa ambiental na Comissão Europeia, contra a Região Autónoma da Madeira”, revelou Élvio Sousa.

O líder parlamentar do JPP afirmou, em conferência de imprensa na Ponta do Sol, que o JPP “não vai permitir que o Governo Regional assobie para o lado e que não fiscalize a ação das concessionárias”, no que diz respeito a matéria de segurança e de qualidade do ar.

“É nossa obrigação, enquanto representantes dos cidadãos, informar e alertar a população para esta situação”, garantiu Élvio Sousa.